РИАМО – 16 окт. Работающим россиянам порекомендовали стараться не пропускать обеденный перерыв на службе, его не следует заменять поеданием булочек и пирожков, сообщает RT.

Человеку оптимально есть пять-шесть раз в день, однако перерывы между приемами пищи не должны превышать 2,5-3 часов. Если промежутки более длительные, то такая ситуация способствует возникновению стресса.

«Отсутствие пищи в желудке в этот момент (свыше 4 часов – ред.) приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей, а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита», – заявили эксперты в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии.

Также они подчеркнули, что полноценный обед не следует заменять булочками и пирожками.

Это может негативно сказаться на фигуре, уверены специалисты.

Помимо этого, пагубно злоупотреблять соленым, так как это приводит к повышению артериального давления и появлению отеков на ногах, что особенно усугубляется при сидячей работе.

«Излишнее потребление жирной пищи при низком уровне физической активности, характерном для офисной работы, может привести к ожирению. Для быстрого перекуса на работе предпочтительнее выбрать фрукты, сухофрукты, сушеные орехи или небольшое количество горького шоколада. Также желательно чаще употреблять овощи, поскольку они содержат много полезных витаминов, минералов и волокон и не влияют на вес», – дополнили эксперты.

Они советуют гражданам в сутки пить в среднем 1-2 литра воды, и не забывать об этом на работе.

Также соотечественников призывают выходить из-за рабочего места каждые 30—40 минут.

«При этом можно сделать разминку или несколько физических упражнений, что поможет восстановить кровообращение», – резюмировали специалисты.