РИАМО - 16 окт. Стартовала активная фаза подготовки ко всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Впервые данный конкурс провели в 2018 году по решению президента России Владимира Путина по итогам Форума малых городов и исторических поселений, проходившего в Коломне.

«В прошлом году область получила 248 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей. Все проекты-победители этого года будут реализованы в полном объеме до конца 2020 года», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В 2018 году в число победителей конкурса вошли четыре города Подмосковья — Коломна, Зарайск, Дубна, Сергиев Посад. Эти проекты находятся в завершающей стадии, их реализация запланирована на 2019 год.

Также в 2019 году в конкурсе победили еще пять заявок от городов Московской области – Серпухов, Кашира, Верея (Наро-Фоминский городской округ), Звездный городок и Пересвет (Сергиево-Посадский городской округ). Их реализация и назначена на 2020 год.