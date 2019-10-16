РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. Транспортная доступность жителей подмосковного Красногорска улучшится с открытием станций Московских центральных диаметров (МЦД) в конце 2019 года, для удобной пересадки пассажиров на МЦД-2 до станций будут ходить 80 автобусных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«От Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что к открытию МЦД-2 существующие автобусные маршруты оптимизируют с заездом к станциям, а также запустят новый маршрут к станции Пенягино.

«На территории горокруга Красногорск будут доступны 6 станций МЦД-2: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорск, Павшино и новая станция Пенягино. Предполагается, что с запуском МЦД-2 транспортная доступность улучшится для 170 тысяч жителей Красногорска», – добавил Гержик.

Кроме того, он подчеркнул, что с запуском МЦД жители Красногорска смогут существенно экономить на проезде.

«Стоимость проезда в одну сторону на электричке и метро сократится в 1,5 раза и составит от станций МЦД 45 рублей с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. Средняя стоимость поездки на электричке от станции Павшино составляет 69 рублей плюс стоимость поездки в метро – 38 рублей. После запуска МЦД пассажир при проезде до Москвы и обратно сможет экономить более 120 рублей в сутки, средняя экономия в месяц составит более 3,7 тысячи рублей, а в год – более 44 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Автомобилисты, пересев с личного автотранспорта на МЦД, смогут экономить до 90 минут в пути и до 250 рублей каждый день. На МЦД в центр Москвы можно будет доехать всего за 42 минуты и за 45 рублей с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. В год житель Красногорска сможет экономить в пути до 480 часов и до 60 тысяч рублей.

В часы пик интервалы движения поездов на МЦД составят 5-6 минут. МЦД будет работать по графику столичного метро – с 05:30 до 01:00.

На Московских центральных диаметрах будут ездить современные и комфортабельные поезда «Иволга» с Wi-Fi, USB-зарядками, велокреплениями, системой климат-контроля.