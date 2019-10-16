РИАМО - 16 окт. В течение трех ближайших лет столичные власти планируют направить на развитие системы городского велопроката почти 900 миллионов рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Москвы на 2020-2022 годы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте столичного парламента.

Согласно проекту бюджета, в течение трех лет финансовое обеспечение госпрограммы «Развитие транспортной системы» за счет города планируется в объеме почти 2,2 триллиона рублей.

«На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие новых видов транспорта» на 2020-2022 годы запланированы бюджетные ассигнования в объеме 898,2 миллиона рублей, в том числе в 2020 году - 294,4 миллиона рублей, в 2021 году - 299,4 миллиона рублей, в 2022 году - 304,4 миллиона рублей», - говорится в документе.

Указанные средства будут направлены на обеспечение москвичей общественным прокатом велотранспорта.

Городской велопрокат «Велобайк» был запущен правительством Москвы в 2013 году. Проект начинался с 550 велосипедов и 79 станций. Сегодня столичный сервис аренды двухколесного транспорта – один из крупнейших в мире. Он также находится в лидерах по темпам роста числа поездок.