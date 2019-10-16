РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 окт. Ремонт тротуаров в городском округе Люберцы выполняется согласно утвержденному графику, всего до конца 2019 года запланировано привести в порядок 26 пешеходных дорожек, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С начала 2019 года в округе Люберцы отремонтировали 19 тротуаров, всего до конца года планируем отремонтировать 26. Все работы завершим осенью», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на этой неделе подрядчики закончили ремонт тротуара на улице 3-е Почтовое отделение.

«На пешеходной дорожке понизили бортовой камень и установили тактильную плитку, данные работы проведены в рамках обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения», – отметил Ружицкий.

Также в ходе ремонта установили бортовой камень с отсыпкой щебнем под основание, уложили асфальт.