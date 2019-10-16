РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 окт. Юные жители подмосковных Люберец смогут принять участие в конкурсе по созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и правовой грамотности «Кибервызов», сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

Организатором конкурса выступает Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«В конкурсе могут принять участие ребята из Люберец в возрасте от 10 до 17 лет. Они могут представить на суд жюри свои работы в четырех номинациях: «Рисунок»; «Проект наглядных раздаточных материалов»; «Макет наружной социальной рекламы»; «Социальный видеоролик». Заявки на участие принимает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Люберцы до 8 ноября», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что основной задачей конкурса является привлечение внимания к проблеме информационной безопасности несовершеннолетних в интернете.

Ружицкий добавил, что конкурс проводится в два этапа. Муниципальный проходит до 18 ноября на территории Люберец. Областной этап пройдет с 28 ноября по 12 декабря. В нем будут оценивать работы, занявшие призовые места в муниципальном этапе. Итоги подведут до 25 декабря.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте люберцы.рф в рубрике КДН, подрубрика – конкурс «Кибервызов».