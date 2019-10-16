РИАМО – 16 окт. Учащиеся Подмосковья совершили около 3,4 миллиона поездок в автобусах «Мострансавто» с начала учебного года, так, первые 35 поездок по ученической карте «Стрелка» оплачиваются с 50% скидкой от тарифа, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«В будние дни в автобусах предприятия совершается около 97,3 тысячи транзакций по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Самыми популярными с начала сентября у школьников и студентов Подмосковья стали маршруты №22 станция Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская) – 46085 транзакций», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, на маршруте №21 станция Пушкино – Красноармейск зафиксировано 34248 транзакций. Оба маршрута обслуживает автоколонна №1789 города Ивантеевка.

Также на маршруте №21 станция Подольск – улица Академика Доллежаля, дом 19 (автоколонна №1788 Подольск) совершено 31674 транзакций.

Первые 35 поездок по ученической карте «Стрелка» оплачиваются с 50% скидкой от тарифа. Начиная с 36-й поездки, скидка для школьников и студентов составляет 99%. Ежемесячно доступна оплата не более 200 поездок.