РИАМО – 16 окт. Эксперт уверен, что резкое повышение цен на билеты в Россию из иностранных аэропортов, анонсированное в среду авиакомпанией «Победа» не приведет к конкуренции с западными лоукостерами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Лоукостер «Победа» на 40% поднимет цены на билеты в Россию из иностранных аэропортов из-за решения Мосгорсуда. Так, билеты подорожают на 25 евро (1,8 тысячи рублей по курсу на 16 октября – ред.). Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 года. Повышение цен вызвано решением Московского городского суда. В беседе с изданием ведущий российский авиаэксперт, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак спрогнозировал, каковы будут последствия у данной меры.

«Западные лоукостеры не летают внутри страны и никакой конкуренции нам не составляют. А попытки «Победы» максимально увеличить количество международных рейсов, в общем-то, пресекаются. На международном рынке «Победа» всегда будет уступать иностранцам, потому что и налоговый режим и, скажем так, общая экономическая ситуация у нас менее благоприятная чем, например, в Европе», – отметил Рыбак.

Он подчеркнул, что основная часть работы российского лоукостера лежит внутри страны.

Рассуждая о многочисленных нареканиях, которые в последнее время фиксируют в адрес «Победы», Рыбак дополнил, что в такой ситуации нет ничего необычного.

«Это касается всех лоукостеров, не только «Победы». Ну, много нареканий, да, но к Ryanair (ирландская авиакомпания, крупнейший европейский лоукостер) тоже много нареканий. Это часть бизнес-модели – все по-спартански, ничего лишнего», – разъяснил эксперт.

По мнению Рыбака, повышение цен на билеты на 40% не отпугнет часть «голосующих рублем» от «Победы».

«А это, давайте, еще посмотрим. Повышение на 40% чего? Это пока такой философский вопрос. Если это повышение тарифа в 449 рублей, – это одна история, а если тарифов, которые по пять тысяч рублей, – это другая история», – пояснил он.

Надо посмотреть, как это будет работать на практике, резюмировал авиаэксперт.