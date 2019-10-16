РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 окт. Прокурор Королева провел встречу с дольщиками долгостроя на улице Лермонтова, 10, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник прокурора города Андрей Мочалов.

Прокурором города в рамках работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению граждан была проведена беседа с участниками долевого строительства многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Лермонтова, дом 10, корпус 3.

«Беседа проходила по месту расположения многоквартирного дома, в ходе которой участникам долевого строительства разъяснено законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, и о способах защиты нарушенных прав», – сказал Мочалов.

Прокурор разъяснил дольщикам порядок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и порядок оплаты услуг ЖКХ при переходе многоквартирного дома в управление управляющей организации.

Дом на улице Лермонтова, 10 должны были сдать еще в 2017 году. С тех пор сроки сдачи дома, готовность которого составляет 97%, переносились несколько раз. В настоящий момент дом готовится к сдаче.