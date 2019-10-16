РИАМО - 16 окт. В подмосковном Ногинске завершается проектирование станции скорой медицинской помощи и станции переливания крови на улице 2-я Глуховская, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В здании должны быть предусмотрены помещения станции переливания крови, кабинеты для медицинского персонала и размещения станции скорой медицинской помощи. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, на прилегающей территории проведут работы по комплексному благоустройству и озеленению.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.

«Завершить строительство объекта здравоохранения планируется в 2020 году», – заключил Локтев.