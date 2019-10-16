РИАМО - 16 окт. До конца 2019 года в Подмосковье будут восстановлены права еще 3590 дольщиков обанкротившейся компании-застройщика Urban Group, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«За ноябрь-декабрь планируется завершить строительство семи домов, расположенных в Московской области. Среди них – жилые комплексы «Опалиха ОЗ», дом 14; «Митино О2», дом 11, корпус 1 и корпус 2; «Опалиха ОЗ», дом 16; «Опалиха ОЗ», дом 18; «Солнечная Система», дом 4; «Солнечная Система», дом 8», – говорится в сообщении.

По итогам года в общей сложности будут восстановлены права 8 тысяч человек.

Фонд достраивает 63 многоквартирных жилых дома в шести жилых комплексах: ЖК «Солнечная система», ЖК «Город-событие «Лайково», ЖК «Лесобережный», ЖК «Митино О2», «Опалиха «О3» и «Видный город».

Достройка объектов финансируется из средств федерального бюджета и бюджета Московской области в пропорции 50 на 50. Поскольку по девяти домам прошлый застройщик делал взносы в размере 1,2% с каждого ДДУ, их строительство завершается на средства компенсационного фонда. Достройка объектов инфраструктуры в размере 100% сметной стоимости предусмотрено за счет бюджета Московской области.

На информационном портале (https://ds.mosreg.ru) объектов долевого строительства Подмосковья можно в режиме онлайн отслеживать ход строительства домов и реализацию механизмов по обеспечению нарушенных прав граждан-соинвесторов.