РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. Две организации не подвели необходимые коммуникации к жилому дому в поселке Поливаново Подольска, отсутствие инженерных сетей привело к сбросу сточных вод в овраг, теперь компаниям грозит крупный штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Московской области.

Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении по факту сброса неочищенных сточных вод в городском округе Подольск. О нарушении в Минэкологии сообщили из администрации муниципального образования.

«В ходе расследования было установлено, что в поселке Поливаново был построен и заселен трехэтажный многоквартирный дом, однако инженерные сети, включая канализационные, к нему подведены не были. Неочищенные сточные воды из дома сбрасывались в близлежащий овраг», – говорится в сообщении.

Представители ЖСК «Поливаново» и ООО «МП Аксис», которое по договору обязано оказывать услуги по содержанию и ремонту имущества ЖСК, вызваны в Минэкологии на подписание протокола об административном правонарушении. Обеим организациям грозят крупные штрафы.

«В настоящее время начались работы по прокладке инженерных сетей от дома к канализационно-насосной станции, которую эксплуатирует МКП «Водоканал» Подольска», – заключается в материале.