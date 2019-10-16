РИАМО – 16 окт. В министерстве здравоохранения Российской Федерации отметили увеличения продолжительности жизни россиян на 0,7 года по сравнению с прошлым годом, сейчас этот показатель составляет 73,6 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года», – заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Показатель вырос благодаря дополнительному спасению 34 тысяч жизней. Кроме того, в текущем году удалось на 3,1% сократить показатель смертности на тысячу человек.

Также снизилась смертность от туберкулеза. Этот показатель составил 5,1 на 100 тысяч россиян, что на 13,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году смертность от туберкулеза достигла исторического минимума.

На протяжении восьми месяцев текущего года также наблюдалось снижение младенческой смертности. В этом году умерло на 800 детей (до одного года) меньше чем в прошлом году.