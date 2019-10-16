РИАМО - 16 окт. На территории Подмосковья и столицы объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра практически на весь день 17 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Этот уровень погодной опасности в Подмосковье и Москве будет действовать из-за сильного порывистого ветра с 09:00 до 21:00 17 октября.
Такой же уровень из-за ветра объявили в Белгородской области Центрального федерального округа.
В регионе 17 октября ожидается облачная с прояснениями погода, днем может пройти дождь. Температура воздуха ночью будет 6-8 градусов, днем – плюс 14-16 градусов. Ветер прогнозируется южного, юго-западного направлений с порывами до 15 метров в секунду.
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