РИАМО - 16 окт. На территории Подмосковья и столицы объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра практически на весь день 17 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Подмосковье и Москве будет действовать из-за сильного порывистого ветра с 09:00 до 21:00 17 октября.

Такой же уровень из-за ветра объявили в Белгородской области Центрального федерального округа.

В регионе 17 октября ожидается облачная с прояснениями погода, днем может пройти дождь. Температура воздуха ночью будет 6-8 градусов, днем – плюс 14-16 градусов. Ветер прогнозируется южного, юго-западного направлений с порывами до 15 метров в секунду.