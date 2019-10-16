РИАМО - 16 окт. Проектом нового трехлетнего бюджета Москвы предусматриваются ассигнования на содержание здания Северного речного вокзала в размере около 83 миллионов рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов опубликован на сайте Мосгордумы. Документом, среди прочего, определяется финансовое обеспечение за счет города госпрограммы «Развитие транспортной системы», в которую входит подпрограмма «Внутренний водный транспорт».

«В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования на содержание и эксплуатацию здания Северного речного вокзала на 2020-2022 годы - 82,7 миллиона рублей ежегодно», - говорится в записке.

На приобретение судов для организации регулярных пассажирских речных перевозок в 2020 году планируют выделить 600 миллионов рублей. На организацию транспортного обслуживания населения речным транспортом в 2020-2022 годах намерены выделять по 515 миллионов рублей в год.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году по проекту архитектора Алексея Рухлядева. Реставрацию речного вокзала завершат в 2020 году. В здании откроются ресторан, кафе и магазины сувениров. Рядом появятся благоустроенный парк и набережная для прогулок.