РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 16 окт. В подмосковных Котельниках в ходе рейда выявили неблагополучную семью, из нее хотят изъять детей из-за антисанитарии и отсутствие продуктов питания, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Неблагополучные семьи Котельников проверили в рамках операции «Подросток – Игла».

«Всего проверили пять семей, находящихся в группе социально опасного положения. По итогам совершенных рейдов были составлены акты обследования жилищных условий, в отношении одной из семей решается вопрос об изъятии малолетних за антисанитарию и отсутствие продуктов для детей», – говорится в сообщении.

Профилактические мероприятия на территории городского округа продлятся до 18 октября в соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Московской области на 2019 год.