РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 окт. Заместителями председателя совета депутатов Королева стали Олег Кононенко и Павел Корнеев, их кандидатуры утвердили большинством голосов, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Заседание городского совета депутатов прошло в Королеве в среду. На нем депутаты утвердили комитеты, их председателей и зампредов, закрепили участки, утвердили штатное расписание и структуру совета депутатов.

«На места заместителей председателя совета депутатов предлагаю героя России, летчика-космонавта Олега Кононенко и молодого депутата, сотрудника ОАО «Композит» Павла Корнеева», – сказал председатель совета депутатов Дмитрий Денисов.

Депутаты большинством голосов утвердили предложенные кандидатуры.