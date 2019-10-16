РИАМО - 16 окт. Специалисты союза потребителей Росконтроля проверили популярные бренды замороженной горбуши — «ВкусАрт», «Каждый день», «Волна», Aro и Globus — на безопасность для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе проверки эксперты выяснили, что в продукции белка содержится меньше, чем указано на маркировке. При этом на продукции бренда «Волна» пищевая ценность не была указана вовсе. В то же время вся исследуемая продукция прошла тест на безопасность.

«Не обнаружено ни живых паразитов, опасных для здоровья человека, ни их личинок», — отметили в Росконтроле.

По итогам исследования Росконтроль рекомендовал обследованные товары к покупке. Все вышеуказанные бренды реализуют рыбу по цене от 175 до 289 рублей за килограмм