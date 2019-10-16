РИАМО - 16 окт. Победителем в номинации «Проверено временем» ежегодного конкурса «Московские звезды-2019» стал страховой дом ВСК за многолетнее безупречное качество предоставляемых услуг, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В рамках выставки «Недвижимость от лидеров» в Гостином дворе Московская ассоциация риэлторов провела награждение победителей ежегодного конкурса «Московские звезды-2019».

«В номинации «Проверено временем» победителем стал страховой дом ВСК, заслуживший признание и доверие профессионалов рынка недвижимости за многолетнее безупречное качество страховых услуг. В конкурсе принимают участие банки, агентства недвижимости, риэлторские, строительные, управляющие и брокерские компании», - говорится в сообщении.

«Московские звезды» – конкурс, ежегодно проводимый Московской ассоциацией риэлторов. Это уникальная возможность получить свидетельство устойчивости и надежности компании на рынке недвижимости.

В состав комиссии конкурса входят авторитетные эксперты финансового рынка и руководители крупнейших девелоперских компаний.