РИАМО - 16 окт. В подмосковном Пушкине накануне реализовали проект «Соучаствующее проектирование», в рамках которого местных жителей пригласили к обсуждению проекта планируемого благоустройства парка «Северный», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Цель проекта - включить активность населения и предпринимателей для реализации проектов развития территории в части формирования общественных пространств. Проект был реализован в формате классической панельной дискуссии, был наполнен работой участников в фокус-группах под руководством экспертов», - говорится в сообщении.

Экспертами на мероприятии выступили ведущие архитекторы, занимающиеся вопросами проектирования общественных пространств, а модератором — представитель компании «Маяк Воркшоп», член экспертной группы Минстроя РФ по соучаствующему проектированию Олег Распопов.

«Данная компания имеет опыт работы на территории Пушкинского городского округа в части реализации проектов благоустройства», - отмечается в материале.

Всего в мероприятии приняли участие более 40 человек, среди которых были как представители экспертного сообщества, так и молодежь муниципалитета.

В каждом муниципалитете Московской области, который является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», работает общественная комиссия для согласования планов и видов работ по благоустройству с жителями. Обязательные согласования проводятся при выборе территорий и разработке концепции благоустройства.