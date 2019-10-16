РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 окт. До конца года в подмосковном Домодедове уберут 47 старых рекламных щитов, написал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Меняем формат наружной рекламы в Домодедове. Приступили к сносу старых уличных щитов: демонтировано – 34, до конца года уберем еще 47», – написал Двойных.

Он также добавил, что в центральной части города будут установлены только светодиодные графические экраны.