РИАМО - 16 окт. В 2020-2022 годах бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по развитию наземного городского транспорта запланированы в Москве в объеме 202,4 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту нового трехлетнего бюджета столицы.

Законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов опубликован на сайте Мосгордумы. Документом, среди прочего, определяется финансовое обеспечение за счет города госпрограммы «Развитие транспортной системы», в которую входит подпрограмма «Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт».

«В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования <…> на обновление подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования на 2020-2022 годы в объеме 37,5 миллиардов рублей ежегодно», - говорится в пояснительной записке.

На выполнение капитального ремонта трамвайных путей, контактно-кабельных линий и тяговых подстанций в 2020 году планируется направить 2,5 миллиарда рублей.

На платежи по договорам лизинга легковых автомобилей такси или каршеринга в 2020-2022 годах предполагается выделять 282,7 миллиона рублей ежегодно.

На приобретение подвижного состава социального такси на 2020-2022 годы запланированы ассигнования в размере 99 миллионов рублей ежегодно.

Кроме того, документом предусмотрено выделение средств на сервисное обслуживание пяти экскурсионных автобусов-амфибий в размере 50 миллионов рублей ежегодно в течение 2020-2022 годов.

Ранее СМИ сообщали о планах столичных властей запустить автобусы-амфибии на популярных туристических маршрутах. Этот вид транспорта преодолевает часть пути по улицам, а часть – по воде. Тестирование первых образцов автобусов-амфибий запланировали на 2020 год.