РИАМО - 16 окт. Аграрии Подмосковья завершили сев озимых культур, площадь посевов составила более 95 тысяч гектаров, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Погодные условия для сева озимых были благоприятными, поэтому он проведен в намеченные сроки. Мы посеяли, под урожай 2020 года, на площади более 95 тысяч гектаров. Отмечу, что Зарайск планирует еще немного досеять, и мы выйдем порядка на 96 тысяч гектаров», - сказал Разин.

По его словам, основные посевы размещены в городских округах Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы. Зарайск идет в лидерах, здесь посеяно 17 тысяч гектаров и планируют дойти до 20 тысяч.

«Луховицы посеяли озимых на площади 15,5 тысяч гектаров, больше запланированного на 2 тысяч гектар. Серебряные-Пруды - на площади более 12,2 тысячи гектаров, Кашира засеяла более 7 тысяч гектаров, Ступино - порядка 5 тысяч гектаров, Домодедово – более 3,5 тысяч гектаров, Шаховская – немного меньше 3,5 тысячи гектаров», - отметил министр.

Пшеницы озимой в регионе посажено порядка 79 тысяч гектаров, рапса – более 12 тысяч гектаров, рожь засеяна на площади 2,7 тысячи гектаров.

«В наших климатических условиях именно озимые зерновые – основные сельскохозяйственные культуры, гарантированно дающие стабильно высокий урожай. Поэтому мы уделяем особое внимание севу озимых и постоянно его увеличиваем. Если в 2013 году площадь озимого сева составляла чуть больше 48 тысяч гектаров, то относительно этой даты в текущем году она увеличена на 98%», - подчеркнул Разин.