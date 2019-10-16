РИАМО - 16 окт. Новым руководителем Центра организации дорожного движения правительства Москвы назначен Михаил Кизлык, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ЦОДД.

«Михаил Кизлык, ранее занимавший должность замначальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы, возглавил Центр организации дорожного движения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Кизлык работает более 7 лет. При его активном участии были разработаны и успешно реализованы крупные инфраструктурные и IT-проекты, направленные на повышение комфорта передвижения граждан. Кизлык принимал непосредственное участие в разработке и актуализации стратегии развития транспортной системы Москвы, подготовке государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы».

Прежний глава московского ЦОДД Вадим Юрьев покинул свой пост по собственному желанию. Он работал в центре с 2014 года. Юрьев удостоен благодарности мэра Москвы за плодотворную работу на посту главы ЦОДД.

Юрьев поддержал создание новой службы «Дорожный патруль», которая бесплатно помогает гражданам на дороге. При нем в 2017 году в городе начался эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков, активно велась работа по снижению ДТП и профилактике детского травматизма на дорогах, создание платформы ИТС, которая объединила разные IT-системы управления дорожным движением.