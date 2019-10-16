РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 окт. Комплекс мобильной поликлиники Домодедова в октябре совершит шесть выездов, первый проходит в среду в селе Вельяминово, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В среду врачи Растуновской поликлиники принимают пациентов в селе Вельяминово, дом №11/6. Жители могут посетить окулиста и врача УЗИ, а также сделать ЭКГ. Прием продлится до 14:00.

«Те же врачи Растуновской поликлиники (окулист, врач УЗИ, ЭКГ) 23 октября с 08:30 до 14:00 проведут прием по адресу: микрорайон Барыбино, улица Пионерская, дом 6А», – говорится в сообщении.

Данные специалисты также будут выезжать 30 октября в деревню Гальчино на бульвар 60-летия СССР, дом №13А. Время работы мобильной поликлиники – с 8:30 до 14:00.

Врачи поликлиники в микрорайоне Авиационный будут выезжать 17 октября на улицу Батырева, дом №35; 24 октября в Востряковскую амбулаторию и 31 октября в амбулаторию в Красном пути. Мобильная поликлиника будет работать с 8:00 до 13:00. Пациенты смогут пройти прием у окулиста, кардиолога, а также сделать ЭКГ.