РИАМО - 16 окт. В прошлом месяце московских девелоперов оштрафовали на общую сумму 3,285 миллиона рублей после проведенных документарных проверок, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«За месяц комитет провел шесть внеплановых документарных проверок. Вынесено 56 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 22 строительных организаций, включая 50 штрафов и шесть предупреждений без денежных взысканий», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

С начала текущего года ведомство организовало 80 внеплановых проверок, а также совместно с правоохранительными органами проведено 13 проверок проблемных застройщиков. По итогам данных мероприятий вынесено 441 административное постановление в отношении 102 стройфирм и их должностных лиц (392 штрафа и 49 предупреждений).

Общая сумма штрафов с начала года составила 22,65 миллиона рублей, а с учетом наложенных мировыми судьями – 59,71 миллиона рублей.