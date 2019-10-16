РИАМО – 16 окт. Актриса Ольга Юрасова, прославившаяся после роли жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», была поймана на воровстве в одном из московских фитнес-центров, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина привлекла внимание администрации клуба еще этим летом, в июне. Тогда клиенты начали жаловаться на пропажи вещей из шкафчиков.

«Для того, чтобы вычислить вора, в фитнес-центре установили камеры наблюдения. Актрису поймали, когда она пыталась похитить около 50 тысяч рублей. Юрасова призналась в содеянном, ей грозит уголовная ответственность», – отмечается в сообщении.

Юрасова известна российскому зрителю по роли жены прапорщика Шматко, которого сыграл Алексей Маклаков.