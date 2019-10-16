РИАМО - 16 окт. С начала года 60 муниципалитетов Подмосковья завершили программу ремонта региональных и местных дорог, еще пять округов находятся на стадии завершения, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В региональном парламенте оценили реализацию государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в 2019 году» в ходе круглого стола.

«В рамках программы в Подмосковье в 2019 году планируется отремонтировать 1474 муниципальные дороги общей протяженностью 669 километров. В настоящее время программа реализована на 99%. 60 муниципальных образований завершили программу ремонта, пять - на стадии завершения», - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, наибольший объем ремонта дорог выполнен в городских округах Балашиха (49 дорог, 26,2 километра), Одинцовский (20 дорог, 25,8 километра), Наро-Фоминский (50 дорог, 25,8 километра), Красногорск (55 дорог, 22,6 километра), Сергиево-Посадский (36 дорог, 22,5 километра).

Еще не завершили основную программу ремонта дорог в городских округах Подольск (осталась одна дорога, 0,6 километра), Пушкинский (осталось четыре дороги, 1,7 километра), Богородский (осталось восемь дорог, 4,1 километра), Лобня (осталась одна дорога, 0,45 километра), Серпухов (осталось девять дорог, 4,5 километра).

«В ходе круглого стола было внесено несколько инициатив. Так, министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будет предложено распространить успешный опыт городских округов Балашиха, Красногорск и Сергиев Посад по ремонту автомобильных дорог местного значения, выполняемого за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области, на все муниципальные образования Подмосковья», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Еще одно предложение – обеспечить проведение в Минтрансе региона «транспортного часа» с участием депутатов регионального парламента, представителей дорожных организаций, а также органов исполнительной власти и советов депутатов муниципальных образований Подмосковья.

Он отметил, что в рамках «транспортного часа» будут рассматриваться проблемные вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры. В том числе размещения автобусных остановок на федеральных автодорогах и подходов к ним, своевременное информирование жителей о планируемых и проводимых мероприятиях по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных дорог или их участков.

Главам муниципальных образований депутаты предложили направлять в комитет по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы информацию о результатах заслушивания представителей федеральных дорожных организаций в рамках «транспортного часа», а также проблемных вопросах, требующих рассмотрения с участием депутатов.

По словам Григорьева, по итогам круглого стола создадут рабочую группу, которая будет рассматривать проблемные вопросы, связанные с повышением качества транспортного обслуживания населения на территории Московской области.