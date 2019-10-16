РИАМО - 16 окт. Благодаря инвестициям бюджета столицы в инфраструктуру ТиНАО уровень использования местными жителями общественного транспорта вырос в 1,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента новых территорий города.

«За семь лет бюджет Москвы инвестировал в развитие ТиНАО 390 миллиардов рублей. Большая часть этих средств была израсходована на строительство линий и станций метрополитена, а также новых автодорог», - отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Как он пояснил, исключительно на средства бюджета города в новой Москве уже построено 200 километров автодорог, что позволило организовать здесь свыше 150 маршрутов пассажирского транспорта.

«Еще более 200 километров автодорог сейчас строятся и проектируются», - отметил Жидкин.

В ТиНАО активно реализуется программа строительства метрополитена. Восемь станций уже функционируют, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина здесь будет построена еще одна линия – Коммунарская.

Жидкин подчеркнул, что в идеале надо добиться того, чтобы жители новой Москвы смогли на общественном транспорте добраться до центра столицы за 30-40 минут.

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