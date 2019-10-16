РИАМО - 16 окт. В настоящий момент разрабатывается законопроект о внесении поправок к федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологически ресурсов», которые предполагают переход от плановых проверок к рейдовым, что позволит эффективнее осуществлять надзор, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Надзор в этой сфере призвано осуществлять Росрыболовство. Однако мы работаем в тесном контакте, поскольку Минэкологии проводит расследования по фактам загрязнения водных объектов, которые могут приводить к заморам», - рассказал сказал заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов.

После рассмотрения проекта закона в Минэкологии Подмосковья приняли решение поддержать его. Как отметил Воронцов, работа «по горячим следам более оперативна и эффективна», поэтому переход к рейдовым проверкам оправдан.

«Минэкологии проводит большую работу по сохранению и приумножению водных биоресурсов, а также снижению негативного антропогенного воздействия на водные объекты. Так, в Подмосковье осуществляются масштабные проекты по экореабилитации рек, непременным условием которой является ликвидация всех незаконных водосбросов», - отмечается в материале.

Так, например, в преддверии реабилитации рек Пехорки и Малашки в Балашихе и Яузы с притоками в Мытищах специалисты затампонировали более 20 источников сброса неочищенных сточных вод. На сегодняшний день такую же работу начинают в Дмитровском округе, а также Лобне и Солнечногорске.

Комиссия по выявлению и ликвидации незаконных водосбросов создана также в городском округе Подольск, где планируется реабилитация Пахры.