РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. В микрорайоне Климовск Подольска временно отключат свет в некоторых частных домах из-за проведения внеплановых работ в среду, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации АО «Мособлэнерго» в среду, 16 октября, с 13:00 до 17:00 в связи с внеплановыми работами в микрорайоне Климовск не будет подаваться электроэнергия на жилые дома частного сектора по Октябрьскому переулку», – говорится в сообщении.

Также света временно не будет в частных домах по улице Рожкова до Садового переулка.