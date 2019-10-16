РИАМО - 16 окт. Прокуратура Москвы выявила еще один факт применения учителем насилия к воспитаннику одной из городских коррекционных школ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее московская полиция возбудила уголовное дело в отношении 41-летней учительницы одной из школ столицы, которая подозревается в избиении несовершеннолетнего ученика. По данным МВД, мама мальчика обратилась с заявлением в ОМВД и рассказала, что учительница жестоко обращается с ее сыном.

«В ходе проверки прокуратурой выявлен еще один факт применения насилия к несовершеннолетнему, в связи с чем материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.

Результаты расследования ранее возбужденного уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города.