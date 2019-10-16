РИАМО - 16 окт. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 19 октября состоится осенний кросс на призы РОО товарищества офицеров «Сыны Отечества», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«19 октября 11:00-13:00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной пройдут соревнования по осеннему кроссу на 1,5 километра на призы РОО-товарищество офицеров «Сыны Отечества», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Соревнования проводятся для продвижения среди населения здорового образа жизни, привлечения молодых курсантов, офицеров всех силовых структур РФ и членов их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, направленным на укрепление здоровья и профилактики вредных привычек и правонарушений.