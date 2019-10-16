РИАМО - 16 окт. В Московскую областную больницу имени профессора Розанова в Пушкине поставили новое эндоскопическое оборудование — ЛОР-стойку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Щадящее оперативное вмешательство при помощи универсального хирургического электромеханического аппарата и коагулятора под контролем эндоскопа позволяет врачу более точно и качественно выполнить оперативное вмешательство, которое будет менее травматично для пациента. При этом сократится срок реабилитации, а риск послеоперационных кровотечений будет сведен к минимуму», - говорится в сообщении.

На данный момент оборудование уже готовится к запуску в ЛОР-отделении. Врачи больницы также пройдут специальное обучение, так, например заведующая отделением в настоящий момент уже находится на учебе.

После того, как оборудование будет запущено, в ЛОР-отделении больницы существенно расширится спектр оперативных вмешательств. При этом во многих случаях больше не нужно будет направлять пациента в специализированные учреждения.