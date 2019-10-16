РИАМО - 16 окт. В Москве сотрудники МВД и ФСБ выявили и ликвидировали этническую группировку, которая занималась легализацией иностранцев на территории столицы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Злоумышленники изготавливали фиктивные миграционные карты с отметками о пересечении государственной границы РФ иностранцами, а также документы о регистрации их в столичных хостелах.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались 24-летний и 40-летний приезжие из ближнего зарубежья. Доход от противоправной деятельности подозреваемых по предварительным данным составляет более 2,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В ходе обысков оперативники изъяли печати и штампы государственных органов, миграционные карты, печати различных организаций и компьютерную технику. Возбуждено уголовное дело.

Одного из мужчин заключили под стражу, другого поместили под домашний арест.