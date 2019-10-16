РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. В подмосковном Подольске нашли живым 15-летнего Сергея Ефрюшкина, местоположение которого не было известно с 14 октября, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось в группе ранее, полицейские разыскивали 15-летнего Ефрюшкина, пропавшего 14 октября. Он вышел из дома на улице Парковая и обратно не вернулся.

«Внимание, подросток (Ефрюшкин – ред.) найден. Он жив», – говорится в сообщении.