РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 окт. В школе №59 подмосковных Люберец торжественно открыли спортивную площадку, ее площадь составила около 700 квадратных метров, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду в рамках торжественного открытия прошел праздник с участием школьников. Участники секции греко-римской борьбы продемонстрировала приемы, также прошли два танцевальных флешмоба и «Веселые старты».

«Сегодня (16 октября – ред.) мы открываем такую замечательную спортивную площадку. Ее площадь составляет 701 квадратный метр. Здесь созданы все условия для занятий спортом. Занимайтесь, развивайтесь и растите здоровыми», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что площадка имеет зону для воркаута с девятью тренажерами, футбольное поле площадью 648 квадратных метров. Кроме того, здесь расположены легкоатлетическая зона, площадка для стритбола и прыжковая яма.

Также на спортивном поле находятся ворота для мини-футбола, шведская стенка, четыре турника, две лавки для упражнений на пресс, двойные брусья для отжиманий.

В 2019 году в городском округе Люберцы подобные спорткомплексы установили также в школах №№25 и 47.