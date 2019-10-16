РИАМО - 16 окт. Фрагменты гранитных могильных плит, которые использовались в качестве ступеней у Театра эстрады в Москве, будут заменены на обычные блоки, ранее практика применения надгробий в качестве стройматериала была широко распространена, сообщил РИАМО заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

По его словам, в минувшие выходные в департамент сообщили о том, что при работах по благоустройству около Театра эстрады были обнаружены фрагменты могильных памятников, которые уже давно использовались в качестве ступеней.

«Для профессионалов, которые работают в Москве давно, такое сообщение не является удивительным, практика использования бесхозных могильных надгробий существовала очень давно. В Москве еще до революции существовала такая практика, она продолжилась и в советское время», - сказал Кондрашев.

Он пояснил, что в данном случае речь идет о надгробиях рубежа XIX - начала XX века, когда в качестве материалов для могильных плит уже использовался гранит.

«Никто не подозревал о том, что могильные плиты стали ступенями для Театра эстрады, потому что надписи на них были скрыты от человеческого взгляда, и эта ситуация вскрылась, уже когда ступени были извлечены со своего места», - добавил Кондрашев.

По его словам, плиты не представляют археологической ценности, но их все равно заменят на обычные гранитные блоки, чтобы люди не попирали памятники ногами.

Ранее в группе «Архнадзора‏» в Facebook проявились фотографии старых могильных плит, обнаруженных в ходе работ по благоустройству территории около Театра эстрады на Берсеневской набережной. На некоторых гранитных камнях различимы слова «родилась», «скончалась», а также годы жизни.