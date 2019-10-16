РИАМО – 16 окт. Инициатива министерства финансов РФ сократить список профессий для самозанятых россиян имеет все меньше шансов на жизнь, категорически против этого выступило Минэкономразвития, пишет в среду газета «Известия».

Ранее с инициативой ограничить виды деятельности самозанятых выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он мотивировал это злоупотреблениями российских предприятий, которые зачастую нанимают сотрудников как самозанятых вместо полноценного оформления их в штат.

«В ведомстве заявили, что закон о работающих на себя уже содержит ряд исключений и их вполне достаточно. К примеру, спецрежим не могут применять физические лица с годовым доходом больше 2,4 миллиона рублей, а также те, кто реализует подакцизные товары, перепродает продукцию или занимается доставкой», – говорится в материале.

При этом если нововведения все-таки будут приняты, возникает вопрос, как быть с действующими самозанятыми, чьи профессии не попали в список разрешенных, отметили в ведомстве.

Там предупредили, что требование указывать вид деятельности при регистрации в приложении «Мой налог» повлечет за собой проверки, а закон о контроле и надзоре на самозанятых не распространяется.

Против идеи Минфина ранее выступал и бизнес. Предпринимательские объединения «Опора России» и «Деловая Россия» заявили, что любые ограничения для работающих на себя снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться.