РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. В Подольске разыскивают очевидцев столкновения автомобиля Mazdа и «Газели» в микрорайоне Климовск, в результате которого пострадал ребенок, сообщила «РИАМО в Подольске» бабушка пострадавшего.

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 15 октября на перекрестке улиц Ленина и Победы в микрорайоне Климовск.

«За рулем автомобиля Mazda был мой муж. Он завершал маневр на повороте у клуба в сторону улицы Победы. В этот момент в легковушку врезалась «Газель», двигавшаяся на красный свет. В машине Mazda был мой внук. Он ударился головой. Во всем винят мужа, так как водитель грузовика говорит, что ехал на мигающий зеленый. Внука наблюдают врачи», – сказала женщина.

Она отметила, что разыскивает очевидцев данной аварии и просит всех, кто владеет какой-либо информацией сообщить Галине Юдаевой в соцсети «ВКонтакте»