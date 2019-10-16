РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. Подольские студенты совместно с представителем уполномоченного по правам человека в Подмосковье в Подольске Екатериной Поповой показали учащимся школы №6 юридическую игру по гражданскому процессу, сообщается на странице представителя омбудсмена в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 15 октября в рамках правового просвещения совместно со студентами колледжа МОКИТ провели урок права для школьников восьмых классов в школе №6. Студенты 1 курса факультета «право и организация социального обеспечения» показали деловую юридическую игру по гражданскому процессу», – отметила Попова.

Также в октябре представитель омбудсмена провела встречу с подростками из микрорайона Климовск в структурном подразделении «Искра» молодежного центра «Вектор». Тема встречи была посвящена уголовной и административной ответственности. Следующая встреча состоится 7 ноября в 18:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Школьная, дом №33.