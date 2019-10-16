РИАМО – 16 окт. Аналитики IT-компании «Эвотор» ко Всемирному дню хлеба провели исследование и выяснили, в каких регионах России самый дорогой хлеб, а в каких – самый дешевый, сообщает РИА Новости.

«Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России, самые низкие цены – в Перми и Нижнем Новгороде. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита», – говорится в сообщении.

Анализ периода с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года показал, что больше всего подорожал ржаной хлеб. Его цена возросла на 20% – до 36 рублей за булку. Самый дешевый ржаной – в Нижнем Новгороде (21 рубль) и Перми (23 рубля), чуть дороже – в Воронеже (26 рублей) и Петербурге (31 рубль). Дороже среднероссийского ржаной хлеб стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей).

Нарезной батон подорожал на 7%. Средняя цена – 29 рублей: самая высокая – в Воронеже (40 рублей) и Петербурге (37 рублей), самая низкая – в Перми и Нижнем Новгороде (25-26 рублей). В Москве, Ростове-на-Дону и Самаре нарезной батон в среднем стоил 29 рублей.

Средняя цена на пшеничный хлеб стала меньше – она снизилась на 4% и составила 27 рублей за булку. Дороже, чем в среднем по России, пшеничный хлеб стоил в Волгограде и Самаре (28 рублей), в Ростове-на-Дону и Воронеже – 30 и 34 рубля, в Петербурге и Москве – 38 и 40 рублей. Самый дешевый – в Перми и Новосибирске (22 и 24 рубля).

Средняя цена на Дарницкий хлеб в сентябре составляла 26 рублей, он подешевел на 8%. Низкие цены на Дарницкий были в Перми, Нижнем Новгороде и Воронеже (17-18 рублей). Дорогой Дарницкий оказался в Москве (27 рублей) и Петербурге (36 рублей).