РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 окт. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий признал еще две управляющие компании – «ЛГЖТ» и «ЛУК» готовыми к началу зимнего сезона, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий проверил готовность оборудования, спецтехники и специалистов для уборки дворов зимой в управляющих компаниях «ЛГЖТ» и «ЛУК». Ранее глава признал готовой к зиме компанию «ПИК-Комфорт».

«Специалистов хватает в обеих УК – «ЛГЖТ» и «ЛУК». Также закупили инвентарь, оборудование, новую спецтехнику, где было необходимо. К зиме готовы», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в обслуживании АО «ЛГЖТ» находится 829 многоквартирных домов, расположенных на территории в 4 миллиона квадратных метров. Ежедневно к проведению работ по уборке и содержанию данной территории привлекаются порядка 420 сотрудников.



В данной УК для уборки будет использовано 92 единицы моторизованной техники, такой как трактора МТЗ с соответствующим навесным оборудованием, самосвалы, погрузчики, роторные снегоуборочные машины.



«Для ликвидации последствий обильных снегопадов АО «ЛГЖТ» готово привлечь до 200 человек и 14 единиц снегоуборочной техники в качестве дополнительных ресурсов», – отметил Ружицкий.

УК «ЛУК» обслуживает 59 домов. По словам главы Люберец, компания имеет свыше 10 единиц мелкой моторизированной техники, восемь тракторов для уборки дворов. Также в компании хватает специалистов для управления техникой. Всего трудятся свыше 60 человек в микрорайонах Городок А и Городок Б и нескольких дворах на улице Калараш.



«На зимний сезон 2019-2020 годов подрядными организациями закуплены реагенты и пескосоляная смесь. За весь период планируется использовать более 400 тонн реагентов и 700 тонн пескосоляной смеси», – заключил Ружицкий.