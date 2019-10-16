РИАМО - 16 окт. Счетная палата России выявила, что в прошлом году сократилась численность личного состава МВД, уровень укомплектованности ведомства оказался ниже планового, сообщает РИА Новости.

Такие данные следуют из заключения Счетной палаты на государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отчет за 2018 год по указанной программе опубликовало МВД.

«Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6% при планируемом в 95%. В Счетной палате пояснили, что это связано с увольнением значительного числа сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, «ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России», – поясняется в сообщении.

В России с текущего года предусмотрено поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Пенсионный возраст повышается постепенно до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.