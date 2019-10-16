РИАМО - 16 окт. В столице еще по 24 адресам появились камеры фиксации дорожных нарушений, их установили на ряде улиц, в том числе центральных, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«По 24 адресам установили камеры фотовидеофиксации. Поставили их там, где слишком много ДТП. Они следят за превышением скорости, нарушением разметки и так далее», – говорится в сообщении.

Камеры появились, к примеру, на Варшавском шоссе в районе дома 134; Тверском бульваре, дом 1; на 28-м километре МКАД; на Боровском шоссе, дом 2А, корпус 3; Зеленом проспекте, дом 18/38, и других улицах.

Как правило, после установки камер водители нарушают правила дорожного движения реже. Также становится меньше аварий.

ЦОДД также использует комплексы фотовидеофиксации в качестве источника данных для дорожной аналитики. Эта система в день обрабатывает порядка 50 миллионов проездов. На основе полученных данных строятся прогнозы загруженности, выявляются проблемы.