РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. Начало строительства школы на 550 учеников в микрорайоне Брусчатый поселок подмосковного Красногорска запланировано на первое полугодие 2020 года, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Жительница микрорайона поинтересовалась в комментариях к посту главы городского округа Эльмиры Хаймурзиной в Instagram, когда построят школу на улице Народного ополчения.

«На данном участке в соответствии с договором о развитии застроенной территории №190 от 22 мая 2012 года по адресу: 2-й квартал микрорайона №10 Брусчатый поселок Красногорска застройщик ЖК «Парковые аллеи» планирует построить общеобразовательную школу на 550 мест», – написал представитель.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа по оформлению исходно-разрешительной документации, в том числе получение разрешения на строительство.

«Ожидаемый срок начала строительства школы – первое полугодие 2020 года», – заключил представитель администрации.