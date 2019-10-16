РИАМО - 16 окт. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве открылась выставка «Реконструкция как искусство», посвященная площадке «Османская империя» фестиваля «Времена и эпохи», сообщил РИАМО представитель пресс-службы оргкомитета фестиваля «Московские сезоны».

«Посетители выставки увидят реконструированные костюмы, обувь и аксессуары, характерные для Османской империи XVI-XVII веков. А еще – предметы обихода, впервые привезенный в Россию традиционный для культуры Османской империи театр теней «Карагез», а также фото и видео, рассказывающие о подготовке и проведении фестиваля», – сказал собеседник агентства.

Площадка «Османская империя» – новинка фестиваля «Времена и эпохи» этого года. Познакомиться с культурой и бытом этого исторического периода москвичи и туристы могли с 7 по 16 июня на Тверском бульваре.

Мастерская агентства исторических проектов «Ратоборцы» создала специально для данной площадки более 40 уникальных костюмов. Организаторы привезли из Турции традиционный османский театр теней «Карагез». Карагез, Хадживат и другие «актеры» из верблюжьей кожи впервые за свою историю оказались в России. К ежедневным выступлениям на бульваре их готовили около месяца.

Выставка пройдет с 16 октября по 17 ноября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, по адресу: улица Делегатская, дом 3.

Фестиваль «Времена и эпохи» проводится в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». В 2019 году он проходил с 7 по 16 июня и собрал 2 тысячи энтузиастов исторической реконструкции со всей России и из 14 зарубежных стран.