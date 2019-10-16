РИАМО – 16 окт. Лоукостер «Победа» на 40% поднимет цены на билеты в Россию из иностранных аэропортов из-за решения Мосгорсуда, пишет в среду газета «Ведомости».

Билеты подорожают на 25 евро (1,8 тысячи рублей по курсу на 16 октября – ред.). Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 года. Повышение цен вызвано решением Московского городского суда.

«Мосгорсуд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать 25 евро с пассажиров, вылетающих из-за рубежа, за регистрацию на стойках аэропортов. В России регистрация на стойке не является отдельной услугой и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно», – говорится в сообщении.

Как сообщила представитель авиакомпании Елена Селиванова, подавляющее большинство клиентов (90%) на данный момент за границей регистрируются онлайн и не платят эти 25 евро. Теперь же за эту услугу придется платить всем пассажирам.

По ее словам, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4,5 тысячи рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это «беспрецедентно высокий разовый рост».

«Правила приняты и понятны: в авиации ничего бесплатного быть не может, каждый рубль в цене билета обоснован расходами перевозчика. Если запретить авиакомпании взимать отдельную плату за какую-либо услугу, то она будет вынуждена включить ее в тариф», – заключила Селиванова.