РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. Муниципальную школу на 900 учащихся с блоком детского сада на 150 мест планируют построить в ЖК «Красногорский» в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в 2021 году, сообщил представитель администрации горокруга.

«В соответствии с графиком строительства в ЖК «Красногорский» в 4 квартале 2021 года построят муниципальную школу на 900 учащихся с блоком дошкольного образования на 150 мест», ­– написал представитель в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Эльмиры Хаймурзиной.

Он также отметил, что в Нахабине существует проблема со школами, но, учитывая высокую значимость вопроса, администрация Красногорска совместно с правительством Московской области ведет работу в данном направлении.

«Уже начали проектировать общеобразовательную школу на 550 мест по улице Молодежной. Также идет предпроектная подготовка и межевание земельного участка для размещения нового здания лицея №1 на 825 мест на улице 11 Саперов в Нахабине. В соответствии с дорожной картой проработку земельного участка планируется завершить до конца ноября 2019 года», – заключил представитель администрации.