РИАМО - 16 окт. Работы по строительству балочного моста через Карамышевское спрямление в Москве находятся в завершающей стадии, данный объект является последним участком Северо-Западной хорды, сообщил журналистам в среду первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.

Он отметил, что благодаря строительству нового моста на трассе ожидается увеличение пропускной способности до 30%.

«Мы находимся на финишной прямой строительства Северо-Западной хорды. Очень тщательно выбирались решения, которые могут быть здесь реализованы - процедура проектирование заняла около двух или даже трех лет», - сказал Аксенов.

По его словам, одним из самых сложных моментов строительства был переход через канал имени Москвы. Судоходство по каналу не прекращалось, и надо было сделать так, чтобы не навредить судоходству, при этом сохранить все конструктивные решения, начать строительство.

«По контакту в январе 2021 года объект должен быть полностью завершен. Я рассчитываю, что в ноябре этого месяца мы откроем движение. Несмотря на трудности, мы сокращаем такой огромный период реализации этого объекта», - отметил Аксенов.

Он добавил, что длина моста со всеми конструкциями составляет 1,5 километра. Также здесь будет построен парк с посадкой почти тысячи деревьев и 6 тысяч кустарников. В это же время откроется движение по реконструированной улице Мневники.

«На данный момент ведутся завершающие работы по устройству, благоустройству проезжей части. На проезжей части остались работы по укладке асфальта. На данный момент идет установка барьерного ограждения, монтаж шумозащитных экранов, устройство улучшенного газона и посадка деревьев», - уточнил руководитель проекта, представитель компании ПАО «Мостотрест» Дмитрий Царев.

По его словам, сейчас на объекте суммарно, от всех подрядных организаций, задействовано порядка 600 человек.

Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 метрах от нового сооружения, будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.